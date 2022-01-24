Evdeki kameraya takıldı! Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği müthiş destek sosyal medyayı mest etti - Haberler
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Evdeki kameraya takıldı! Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği müthiş destek sosyal medyayı mest etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Gece yarısı bebeğini emzirmekten yorgun düşen kadın, kocasının desteğiyle biraz olsun rahatlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan çeşitli videolar gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir evin yatak odasındaki kameraya takılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının hem içini ısıttı hem de yüzünü güldürdü.

GECE YARISI YORGUN DÜŞTÜ

Videoda, bir kadın ile kocası yer alıyor. Gece yarısı bebeği emzirmekten dolayı yorgun düşen kadının, dayanacak gücünün kalmadığı görülüyor ancak o sırada imdadına kocasına yetişiyor.

SIRTIYLA DESTEK VERİYOR

Adam, arkası boş olan karısının üstüne bir şeyler örttükten sonra kendi sırtını karısına dayıyor ve kadının bir süre de olsa dinlenmesini sağlıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Bebek, Yaşam, Güncel, Haber

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