Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı, Ali Kadı - Güncel
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Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

NİĞDE'de, apartman dairesinde yangın çıkarken, dumandan etkilenen 6 Suriyeli ve üst katta oturan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de, apartman dairesinde yangın çıkarken, dumandan etkilenen 6 Suriyeli ve üst katta oturan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Apartman ise öncesinde tahliye edildi. Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen 6 Suriyeli ile üst kattaki dairede yaşayan 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Suriyeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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