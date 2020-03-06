Evde sağlık hizmetleri çalıştayı gerçekleştirildi

06.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:35

Bursa'da evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin koordinasyonu ve hizmet sunumu sırasında ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümünü sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın yanı sıra Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Evde Hasta Bakımı Hizmetleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, EVSAD, uzman aile hekimleri ve aile hekimleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, yaşlanan nüfusla birlikte kronik hastalıklarında artması sonucu evde sağlık hizmetinin öneminin de arttığına dikkat çekerek "Evde Sağlıkla ilgili olarak hepiniz birer paydaşsınız ve bu paydaşlar içerisinde ortak bir uzlaşı sağlamak çok önemli. Amacımız birbirimizi anlayarak sorunlara çözüm bulmak. Bu nedenle İlimizde evde sağlık hizmeti sunan paydaşlarımızın ortak bir akıl ile hareket edebilmesini ve evde sağlık birimlerini daha efektif çalışmasını sağlayabilmek adına bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Verimli bir çalıştay olmasını dilerim" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Evde Hasta Bakım yetkilileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından çalıştay programına geçildi.

Çalıştay süresince katılımcılar beş masada 'Bursa'da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl Olmalı?' başlığı altında çalıştılar. Masalarda her kurumdan temsilcilerin bulunması ile paydaşlar belki de ilk kez yüz yüze birbirlerini dinleme fırsatı bularak sahada yaşananları değerlendirme imkanı buldular. Oldukça pozitif ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen çalışmalarda sahada vatandaşların ve hizmet sunucularının yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri tespit edilerek rapor haline getirildi. Çalıştay sonrasında bu tarz ortak çalışmaların devamının sürece olumlu katkısı nedeni ile arttırılarak devam ettirilmesi kararı ile çalıştay sonlandırıldı.

Kaynak: Bültenler