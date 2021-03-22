Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü
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Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü

22.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:49
Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü

İZMİT'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan (22) son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİT'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan (22) son yolculuğuna uğurlandı. Savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Hasbi Özel, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Olay, önceki gün Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F., 112 Acil'i arayıp, eve geldiğinde 3 ay önce evlendiği eşi Beyza Nur Özel Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyza Nur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyza Nur Özel Fidan'ın cenazesi Derince Yenikent Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜGenç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel'in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.


Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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