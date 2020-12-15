Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı

15.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:57
Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde evde fenalaşan Mahmut Yılmaz (8) ambulansla hastaneye götürülürken, yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde evde fenalaşan Mahmut Yılmaz (8) ambulansla hastaneye götürülürken, yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede Mahmut Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Eğirdir'e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Turgay ve Cennet Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Mahmut Yılmaz, saat 11.00 sıralarında evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansa alınan Mahmut Yılmaz, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülürken, yaşamını yitirdi. Mahmut Yılmaz'ın cesedi morga konuldu. Yapılan ilk otopside Mahmut Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Mahmut Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Mahmut Yılmaz'ın daha önce benzer bir rahatsızlık geçirmediği, ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan kimse olmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal ERBEN

İlgili Haberler

Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası anjiyo oldu
Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası anjiyo oldu
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
Son dakika: Mide ameliyatından 1,5 ay sonra ölü bulunan kadın, kalp krizi geçirmiş
Son dakika: Mide ameliyatından 1,5 ay sonra ölü bulunan kadın, kalp krizi geçirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:15:15. #1.14#
title