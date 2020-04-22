Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdi
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Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdi

Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdiSİNOP'ta koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyup, günlerini köy evinde geçiren Osman Aksu (59), hayalini kurduğu yel değirmeni projesini hayata geçirdi.

22.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:09
Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdi

Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdi

SİNOP'ta koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyup, günlerini köy evinde geçiren Osman Aksu (59), hayalini kurduğu yel değirmeni projesini hayata geçirdi. Aksu, yaptığı yel değirmeni düzeneği sayesinde, düşük enerji harcayan ampullerle, bahçesinin her köşesini aydınlatmayı başardı.

Kentte gazetecilik yapan Osman Aksu, tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor, merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki yazlık evinde izole olamaya özen gösteriyor. Salgın nedeniyle günlerinin büyük bir bölümünü yazlığında geçiren Aksu, daha önce hayalini kurduğu ancak bir türlü yapmaya fırsat bulamadığı enerji üreten yel değirmeni yapmak için kolları sıvadı. Aksu, yaklaşık 2 haftalık çalışmalarının ardından evinin bahçesine yaptığı yel değirmenini monte etti. Rüzgarla birlikte dönerek, 20 amper gücünde elektrik üreten Aksu, yaptığı düzenek sayesinde, düşük enerji harcayan ampullerle, bahçesinin her köşesini de aydınlatmayı başardı.

'GÖRSEL ŞÖLEN OLDU'

Hayalinin gerçekleşmesiyle ortaya görsel bir şölen çıktığını söyleyen Osman Aksu, "Yıllardır hayalimde bir adet yel değirmeni ve güneş enerjisi ile çalışan özel bir düzenek yapmak vardı. Bu korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasakları başlayınca ben de boş durmak yerine çiftliğimin bahçesine bu sistemi kurmaya başladım. Önce kanatlarını sonra iskeletini daha sonra ise en önemli olan unsurlardan birisi olan kulesini yaptım. Maksadım sadece görsellik oluşturmak içindi. Ancak düşündüm ki güneş enerjisi ile de bu değirmeni aydınlatmak ve bunlar olurken de enerjinin fazlasını dağıtmak için çevreye güzel süslü fenerler yaptım. 'Led' diye tabir edilen, düşük enerji harcayan ampullerle evimin elektriğini kullanmadan bahçemin her köşesini aydınlatmaya başladım. Bu sayede güzel bir görsel şölen oldu" dedi.

'MERAK EDİP SORANLAR OLUYOR'

Yel değirmeninin ilgi çektiğini de anlatan Aksu, "İnsanlar yoldan geçerken görüp hatıra fotoğrafı çektiriyor. Her gün onlarca kişi merak edip, çeşitli sorular soruyor. Bazıları da aynısını yapmak istiyor. Bu sistemi kurmam yaklaşık 2 hafta sürdü fakat geliştirmeye devam ediyorum. Şu an için 20 amper civarında elektrik üretiyor. Bunu da jel akü sayesinde şarj edip gündüz aldığımız elektriği gece aydınlatmaya harcıyorum" diye konuştu.

Evde kal'dı, yel değirmeni hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: DHA

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