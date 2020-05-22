"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
Konyaaltı sahili ve havadan denetim yapan sahil güvenlik helikopteri Konyaaltı Caddesi'nden geçen araçlar ve yürüyüş yolu Konyaaltı Varyant ve deniz Seyir terası Helikopter ve binalar Türk bayrakları ve deniz Parktaki köpek ve kedi Konyaaltı sahil parkı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs...
22.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:54
Konyaaltı sahili ve havadan denetim yapan sahil güvenlik helikopteri
Konyaaltı Caddesi'nden geçen araçlar ve yürüyüş yolu
Konyaaltı Varyant ve deniz
Seyir terası
Helikopter ve binalar
Türk bayrakları ve deniz
Parktaki köpek ve kedi
Konyaaltı sahil parkı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.
Kaynak: AA