"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Konyaaltı sahili ve havadan denetim yapan sahil güvenlik helikopteri Konyaaltı Caddesi'nden geçen araçlar ve yürüyüş yolu Konyaaltı Varyant ve deniz Seyir terası Helikopter ve binalar Türk bayrakları ve deniz Parktaki köpek ve kedi Konyaaltı sahil parkı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs...

Konyaaltı sahili ve havadan denetim yapan sahil güvenlik helikopteri Konyaaltı Caddesi'nden geçen araçlar ve yürüyüş yolu Konyaaltı Varyant ve deniz Seyir terası Helikopter ve binalar Türk bayrakları ve deniz Parktaki köpek ve kedi Konyaaltı sahil parkı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor. Kaynak: AA