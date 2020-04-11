Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız - Haber
Hamur, Yemek Tarifi, Güncel

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız

Evde ekmek yapımı kuru maya ile nasıl olur? Diğer yandan mayasız ekmek yapımı da araştırılıyor. Mayalı ve mayasız ekmek tarifleri sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde en yoğun aratılan konular arasında. Lezetli ve sıcacık evde ekmek tariflerini derledik. Evde ekmek yapımı mayalı nasıl olur? İşte, evde ekmek yapımı tarifi mayasız...

11.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:26
Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız

Evde ekmek pişirme hiç bu kadar kolay olmamıştı! Evde organik ekmek yapımı, evde ekmek yapımı nefis tarifler haberimizde. Fırın hamurundan evde ekmek yapımı malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Mayalı ekmek yapımında püf nokta, hamurun belli bir süre mayalanmış olmasıdır. Mayasız evde ekmek yapımında ise unun diğer malzemelerle kontrollü şekilde karıştırılması öenmlidir. Evde ekmey yapımı ayrıntıları...

EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

500 gr (4. 5-5 su bardağı) un

1. 5 su bardağı ılık su

1. 5 tatlı kaşığı tuz

1. 5 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant kuru maya

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı un

2 yemek kaşığı su

MAYALI EKMEK YAPIMI TARİFİ

Mayayı bir kaseye alıp üzerine yarım çay bardağı ılık suy ilave edilir. Bir kaç kez karıştırıp 10-15 dakika bekletilir. Bu sırada

Unu bir kaba alıp üzerine bekletilen mayayı, şekeri, tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra su ilavesi yapıp ve yoğurulur. Yumuşak, ele yapışmayan hamur elde edildikten sonra bir kaba konularak üzeri örtülür, ılık ortamda 40-45 dakika bekletilir.

Hamur mayalandıktan sonra istenilen şekil verilir. Tepsi yağlanır ya da pişirme kağıdı kullanılır. Ekmek hamuru tepsiye alınır ve üzerine bir miktar su sürülür ve un sepilir. 20 dakika o halde üzeri kapatılarak bekletildikten 18-190 derecede pişirilir.

MAYASIZ EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

MAYASIZ EKMEK YAPIMI TARİFİ

Tüm malzemeler bir kaba alınarak karıştırılır. Bu durumda un yavaş yavaş eklenir. Hamur ele yapışacak şekilde olmalı. Hamu uzun süre yoğurulmadan hazırlanmalı. Ekmek hamuru yağlanmış ve unlu bir kaba alınır. İstenirse üzerine susam ya da çörek otu serpilebilir.

Hamura şekiller verildikten sonra 180 derecelik fırına pişirilmek üzere sürülür. Ekmeklerin üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirilir.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haber
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haber
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haber
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi Haber
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Pınar Deniz Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:43:16. #1.15#
title