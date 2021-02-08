Evde dövme silme işlemi nasıl yapılır? Limon ve tuz ile dövme silmek mümkün mü?
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Evde dövme silme işlemi nasıl yapılır? Limon ve tuz ile dövme silmek mümkün mü?

08.02.2021 22:20 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:23
Evde dövme silme işlemi nasıl yapılır? Limon ve tuz ile dövme silmek mümkün mü?

Bu akşam ekranlara gelen Çukur dizisinde, Yamaç Koçovalı'nın dövmesinin nasıl silindiği çok merak edildi. Doğal yöntemlerle dövmesi silinen Yamaç karakteri kafalarda, Evde dövme silme işlemi nasıl yapılır? Limon ve tuz ile dövme silmek mümkün mü? sorularını bıraktı. Peki bu mümkün mü?

Çukur Yamaç'ın dövmesi nasıl silindi sorusu sosyal medyada gündem oldu. Doğal malzemelerle Yamaç'ın dövmesini silen Kulkan, seyircileri merak ettirdi. Dizide, Yamaç'ın dövmesi limon ve tuz ile silindi. Peki, evde doğal yöntemlerle dövme silmek mümkün mü? Limon ve tuz ile dövme silmek mümkün mü?

LİMON VE TUZ İLE DÖVME SİLİNİR Mİ?

Evde doğal yöntemlerle dövme silme yöntemleri arasında limon ve tuz çok sık duyulmaktadır. Fakat, hiçbir zaman böyle deri, deri altı işlemlerinin doktor kontrolü dışında uygulanması tavsiye edilmemektedir. Dövme, derinin altına uygulanan bir işlemdir. Limon ve tuz ikilisi asidiktir. Her ne kadar uygulayan bazı kişiler sonuç aldıklarını söyleseler de, özellikle alerji gibi reaksiyonlar çok daha ciddi deri sorunlarına yol açabilirler. Uzun vadede cilde tuz ve limon uygulamak deride sorunlara yol açabilir.

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