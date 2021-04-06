Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki kıza istismar ortaya çıktı
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Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki kıza istismar ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel
Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki kıza istismar ortaya çıktı

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmadığı için hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Y.Ç. hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmadığı için hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Y.Ç. hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin küçük kızın doğum yaptığının anlaşılmasının ardından polise haber vermesiyle yapılan soruşturmada, annesinin sevgilisi Şakir O.'nun (41) cinsel istismarına uğradığı için hamile kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir O. tutuklandı.

Hüsamettin Dede Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., dün evde kız bebek dünyaya getirdi. Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, anne Fadime Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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