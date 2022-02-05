Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi

ANTALYA'da, bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Bülent Gül, yaşamını yitirdi. Yangın çıktıktan sonra Gül'ün, komşusundan yardım istediği, komşusunun ise alevlerden dolayı eve giremediği öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3378 sokak üzerindeki 2 katlı apartmanın üst katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Alevleri görenlerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin uyarısıyla uzaklaştırılan vatandaşlardan bazıları ise itfaiye ekiplerine yardım etmek için geldiğini söyledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken binadaki duman da tahliye edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.