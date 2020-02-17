Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Haberler » Güncel » Evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:14
Evde çıkan yangın hasara neden oldu

'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta 'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde olmayan Celal Bozkurt, yangının elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler