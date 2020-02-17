17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:14

Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta Celal Bozkurt'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde olmayan Celal Bozkurt, yangının elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA