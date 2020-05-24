Evde Bayram Konserleri kapsamında Kubat Safranbolu'da sahne aldı (1)
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Evde Bayram Konserleri kapsamında Kubat Safranbolu'da sahne aldı (1)

Halk müziği sanatçısı Kubat'ın Safranbolu'da konser vermesi Safranbolu evlerinin havadan ve içerden görüntüleri Safranbolu'nun doğası ve tabiatından detaylar KARABÜK - Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında, Türkiye'nin en değerli...

24.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:26

Halk müziği sanatçısı Kubat'ın Safranbolu'da konser vermesi

Safranbolu evlerinin havadan ve içerden görüntüleri

Safranbolu'nun doğası ve tabiatından detaylar KARABÜK - Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında, Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konser verdi. Konser, ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayımlandı. (1)

Evde Bayram Konserleri kapsamında Kubat Safranbolu'da sahne aldı (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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