Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır? Bebeklerinizi sağlıklı ve güvenilir besinlerle beslemek istiyorsanız, ev yapımı bebe bisküvisi tarifini tercih edebilirsiniz. Ev yapımı bebe bisküvisi ile evinizde kolayca bebeğinize bebe bisküvisi hazırlayabilir; onun sağlıklı gelişmesine destek olabilirsiniz. Peki, bebek bisküvisi evde nasıl yapılır? İşte, ev yapımı bebe bisküvisi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER 2 çay bardağı organik tam buğday unu 3/4 su bardağı yoğurt Yarım çay bardağı irmik 4 yemek kaşığı tereyağı 2 çay bardağı pirinç unu YAPILIŞI Unun dışındaki tüm malzemeleri bir kaseye alın ve un serperek yavaş yavaş yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde uzunlamasına şekil verip iki parmak genişliğinde kesin. Kestiğiniz hamur parçalarına çatalla bastırarak şekil verin. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca bisküvileri pişirin. Pişen bisküvileri soğuttuktan sonra bebeğine yedirebilirsiniz.