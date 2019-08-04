Ev yangınına TOMA'yla müdahale

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın, polislerin TOMA'yla müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Bayram Yılmaz'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yılmaz ailesi evi boşaltırken, yoğun duman nedeniyle bazı kişiler de binada mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TOMA'yla gelen polis ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Binada mahsur kalan vatandaşlar da polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 10 kişiye, ambulanslarda oksijen verildi.

Kaynak: AA