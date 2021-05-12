EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
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EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp, 4 gün mahsur kalan martı, ev sahibi mutfak duvarının delinmesine izin vermeyince fayans sökülerek, kurtarılabildi.

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp, 4 gün mahsur kalan martı, ev sahibi mutfak duvarının delinmesine izin vermeyince fayans sökülerek, kurtarılabildi.

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ndeki bir binana oturan Ömer Faruk Öztürk, 4 gündür evin banyo bölümünden gelen sesi merak etti. Bunun üzerine banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna sopa uzattı. Bu sırada kanat çırpan bir kuş olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, oldukça küçük olan pencereden kuş yakalama aparatını uzatarak, martıyı çıkarmaya çalıştı. Ancak, sonuç alınamadı.

EV SAHİBİ MASRAF İSTEMEDİ

Martıyı kurtarmak için duvarı delmek isteyen itfaiye ekibi, kiracı olan Ömer Faruk Öztürk'ten izin istedi. Öztürk de ev sahibini aradı. Ev sahibi ise, masrafı karşılamayacağını söyleyerek, izin vermedi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunun bulunduğu zemine yakın yerdeki büyük fayansın bir süre önce yenilendiği görüldü. Öztürk, tamir giderini kendisinin karşılayacağını bildirerek, martının kurtarılması için gerekenin yapılmasını istedi.

FAYANS SÖKÜLDÜ, MARTIYA ULAŞILDI

İtfaiye erleri de büyük bir titizlilikle tornavida ile etrafındaki alçıyı temizlediği fayansı kırmadan çıkardı.Havalandırma boşluğundaki molozların arasında olan martı kurtarıldı. Su verilerek, sakinleştirilen martı uçamayınca itfaiye ekiplerince veterinere götürülmek üzere alındı.

EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI
EV SAHİBİ DUVARI DELDİRMEDİ, FAYANS SÖKÜLEREK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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