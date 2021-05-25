Eurovision birincisi Maneskin grubunun solisti Damiano David'in yarışma esnasında uyuşturucu kullandığı iddiası
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Eurovision birincisi Maneskin grubunun solisti Damiano David'in yarışma esnasında uyuşturucu kullandığı iddiası

Eurovision birincisi Maneskin grubunun solisti Damiano David'in yarışma esnasında uyuşturucu kullandığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Bu sene 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan Maneskin grubunun solisti Damiano David'in, yarışma sonuçlarını beklerken uyuşturucu madde kullandığı iddia edilmişti. İddialar sonrası İtalya'da uyuşturucu testi yaptıran David'in sonucu negatif çıktı.

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. İddialarla ilgili açıklama yapan solist, uyuşturucu testi yaptıracağını söyledi.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Eurovision yayıncı kuruluşu EBU tarafından yapılan açıklamada, solist Damiano David'in gönüllü olarak yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

''MESELEYİ KAPANMIŞ ADDEDİYORUZ''

EBU, kamera görüntülerinin incelenmesi dahil kendilerinin yaptığı kontrollerin sonucunun da bu yönde olduğunu ifade etti ve "Meseleyi kapanmış addediyoruz" dedi. Eurovision'ın açıklamasında ayrıca, "Doğru olmayan spekülasyonların yol açtığı sahte haberlerin, etkinliğin ruhunu ve sonucunu gölgelemiş olmasından ve grubu haksız yere etkilemesinden endişe duyuyoruz" denildi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Eurovision birincisi Maneskin grubunun solisti Damiano David'in yarışma esnasında uyuşturucu kullandığı iddiası
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Bu sene 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan Maneskin grubunun solisti Damiano David'in, yarışma sonuçlarını beklerken uyuşturucu madde kullandığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası İtalya'da uyuşturucu testi yaptıran David'in sonucu negatif çıktı.

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