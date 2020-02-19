Eurostat: AB'de en fazla boşanma Portekiz'de en az boşanma İrlanda'da
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Eurostat: AB'de en fazla boşanma Portekiz'de en az boşanma İrlanda'da

Portekiz’de 1960 yılında 100 evli çiftten birisi boşanırken, 2017 yılı rakamlarına göre bu ülkede her 100 evlilikten 67’si boşanma ile sonuçlanıyor.

19.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:04
Eurostat: AB'de en fazla boşanma Portekiz'de en az boşanma İrlanda'da

'nin (AB) istatistik kuruluşu Eurostat'a göre, üye ülkelerde en fazla boşanma 'de, en az boşanma ise İrlanda'da.


Portekiz'de 1960 yılında 100 evli çiftten birisi boşanırken, 2017 yılı rakamlarına göre bu ülkede her 100 evlilikten 67'si boşanma ile sonuçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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