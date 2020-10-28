Europol: Avrupa'da her 2 dakikada bir cinsel suç işleniyor
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BBC

Europol: Avrupa'da her 2 dakikada bir cinsel suç işleniyor

28.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:22
Europol: Avrupa'da her 2 dakikada bir cinsel suç işleniyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'e göre, AB sınırları içerisinde, her 2 dakikada bir tecavüz, cinsel saldırı ya da cinsel şiddet suçu işleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, birlik sınırları içerisinde, her 2 dakikada bir tecavüz, cinsel saldırı ya da cinsel şiddet suçu işleniyor. Cinsel suçlardan en fazla mağdur olanlar ise, kadınlar ve çocuklar.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan teşkilat, bu tür şiddet içeren cinsel saldırıların faillerine dikkat çekmek için, 18 ülkede bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, "Avrupa'nın En Çok Aranan Kaçaklar Listesi"ndeki cinsel suç zanlısı ya da hükümlüsü 18 firari hedef alındı.

ile sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan cinsel suç faillerinin yakalanması için Avrupa kamuoyundan destek isteniyor.

AB Polis Teşkilatı'na göre, cinsel suçlar, Avrupa'nın bütün ülkelerinde ciddi bir sorun. Ortalama her 2 dakikada bir, Avrupa'nın herhangi bir köşesinde polise cinsel suçlarla ilgili şikayet başvurusu yapılıyor.

Europol'e göre, cinsel suç mağdurlarının yer aldığı yelpaze oldukça geniş. Her kesimden insan bu suçlardan zarar görebiliyor ancak ağırlıklı olarak şiddet içeren cinsel suçların hedefinde kadınlar ve çocuklar var.

Kampanyaya Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'tan yargı ve güvenlik birimleri destek veriyor.

Güvenlik güçleri, bu ülkelerde 4 hafta boyunca Avrupa'da en çok aranan 18 zanlının fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşarak, yakalanmaları için çaba harcayacak.

Europol'ün desteğiyle Avrupa Aktif Kaçak Arama Ekipleri Ağı (ENFAST) tarafından 2016 yılında başlatılan en çok arananlar kampanyası, bugüne kadar 91 suçlunun yakalanmasında etkili oldu.

BBC
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