Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin sıradaki durağı Mersin oldu
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Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin sıradaki durağı Mersin oldu

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin sıradaki durağı Mersin oldu
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Mersin'deki molasının ardından yeniden yola koyuldu.

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Mersin'deki molasının ardından yeniden yola koyuldu.

Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye etabının başladığı Edirne'ye ulaştı. İstanbul, Ankara, Kapadokya ve Adana'nın ardından Mersin'de de duraklayan 7 araçlık kafile, molanın ardından Antalya'ya doğru yola çıktı.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, yağmurlu bir havada başlayan yolculuğun Doğu Akdeniz'e gelindiğinde güneşli bir serüvene dönüşmesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini ve gastronomisini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Serin, "Türkiye'nin, pandemi koşullarında bile gelip görülebilecek, güvenilirlik konusunda kafalarda soru işareti bırakmayan, Avrupa kamuoyunda anlatıldığı gibi bir yer olmadığını göstermek istiyoruz. Amacımız, ülkelerin arasındaki ön yargıların kaldırılması." dedi.

Ralliye eşi Eren Canpolat'la katılan 29 yaşındaki Müge Canpolat da etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Pek hazırlık yapmadan yola çıktık. Bizi nelerin beklediğini görmek istedik. Yol çok rahat geçti, birçok dostluk kurduk, çok güzel insanlarla tanıştık. Bu bile bize katkı sağladı." diye konuştu.

Avrupa'nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan ralli, 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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