Euro 2020 şarkıları olay oldu
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Euro 2020 şarkıları olay oldu

Euro 2020 şarkıları olay oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun da eşlik ettiği şarkı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri de eseri Tarkan'ın 2002 yılında FIFA Dünya Kupası için bestelediği "Bir Oluruz Yolunda" ile kıyaslayarak olumsuz görüşlerini dile getirdi.

Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun da eşlik ettiği şarkı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri de eseri Tarkan'ın 2002 yılında FIFA Dünya Kupası için bestelediği "Bir Oluruz Yolunda" ile kıyaslayarak olumsuz görüşlerini dile getirdi.

Milli Takım için bir şarkı da Kıraç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, takıma destek olmak için bestelediği "Haydi" adlı marşı sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Orkun ÜN yazdı: Hangi marş

Büyük turnuva için büyük marş seferberliği başladı. Zaten bize de bu yakışırdı. Herkes elini taşın altına koydu...

Mustafa Sandal yanına Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı'yı aldı, Milli Takım'ın Euro 2020 resmi marşını hazırladı.

Fenerbahçe için yazdığı şarkıları çok beğenilen Kıraç da topa girdi ve "Haydi" diye bir marş yaptı.

Gurbetçi şarkıcı Umut Timur "Benim neyim eksik!" dedi ve "Türkiye" adını verdiği bir marşla Milli Takım'a desteklerini yolladı.

Ben...

Kıraç'tan daha iyisini beklerdim.

"Haydi" adlı şarkı bana marş tadı vermedi. Klip falan zaten son derece sıkıcı.

Umut Timur'un hazırladığı marş da olmamış. Coşturmuyor, çok şey eksik.

Ama prodüksiyonundan tutun da bize yansıttığı coşkusuna kadar Mustafa Sandal'ın "Bizim Çocuklar" marşı bu üçü arasında en iyisi.

Hepsine teşekkürler...

Ama günün sonunda, 2002 Dünya Kupası'nı ve Tarkan'ı düşünmedim desem büyük yalan olur.

Değil 3, Milli Takım için 13 marş daha yapılsa hiçbiri Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda"sı gibi olamayacak sanırım.

Taksim Meydanı'na çıkıp "Arar buluruzzzzzz, iziniiiii" diye bağırsak, eminim kalabalığın yarısından fazlası "Bilirsiiiiin zır deliyiz biz" diye devamını getirerek eşlik eder.

Yanlış anlaşılmasın, Mustafa Sandal'ın da marşı iyi...

Özetle...

"Bizim Çocuklar" da dinlendikçe dile dolanacak bir marş.

Milli Takım'ın yolu açık olsun...

Kaynak: Hürriyet

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