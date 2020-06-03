EÜ'den "İnternet Temelli Psikoeğitim Programı" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından "İnternet Temelli Psikoeğitim Programı" düzenlenecek.

Danışmanlığını Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Arkar'ın yapacağı eğitim, sosyal kaygı (anksiyete) belirtileri yaşayan kişilerde sosyal biliş becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim hakkında bilgi veren Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Uzman Klinik Psikolog Nesibe Olgun Kaval, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı araştırmacısı tarafından yürütülen doktora tez çalışması kapsamında, sosyal kaygı belirtileri yaşayan kişilere yönelik "Sosyal Biliş Becerileri"ni geliştirmek (sosyal ve duygusal gelişim) için egzersizlerin yer aldığı psikolojik destek amaçlı bir internet sayfası oluşturulduğunu ifade etti.

Psikolog Nesibe Olgun Kaval, "Sosyal biliş becerisi, her bireyin doğuştan getirdiği ve yaşıyla birlikte gelişmesini beklediğimiz bir beceri. Bireylerin karşısındaki kişinin ne hissettiğini ve düşündüğünü doğru anlayabilmesi, yaşadıkları olaylarla ilgili uygun açıklamaları oluşturabilmeleri, doğru çıkarımlarda, açıklamalarda bulunarak çevreyle ve başka insanlarla ilişkilerini şekillendirebilme becerisi de denebilir. Sosyal ilişkilerimizde olumsuz deneyimler yaşamaya karşı geliştirmiş olduğumuz korku ve kaygılarımızın da ilişkilerimizi şekillendiren bu sosyal becerilerimizin yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kaygı bizim hayatta kalmamız için insan doğasında yer alan normal bir duygudur, fakat yaşanan bu sosyal kaygı kişilerin günlük yaşamındaki işlevselliklerinin, sosyal ilişkilerinin, çalışıyor ise mesleki işlevselliklerinin yani tüm yaşam alanlarının ciddi düzeyde olumsuz etkilenmesi ve sınırlanması ile ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Amacımız, sosyal ilişkilerde korku ve kaygıyı azaltmak"

Çalışmanın amacından bahseden Olgun Kaval, "Oluşturmuş olduğumuz internet sayfası aracılığıyla sosyal biliş becerilerini geliştirmek ve buna bağlı olarak sosyal ilişkilerimizde yaşadığımız korku ve kaygıyı azaltmak. Başvuru formlarımız doldurulduktan sonra eğitimden yüksek fayda sağlayabilecek bireyler belirlenerek internet sayfamızda (sosyalbilis.com) kişisel bir hesap oluşturuluyor. İnternet sayfamızda,görsel ve yazılı materyallerin yer aldığı ve uygun geri bildirimlerin verildiği bazı egzersizler bulunmakta. Sekiz oturum olan bu eğitim, öğrenme gibi bazı bilişsel süreçlerin katkısını arttırmak için haftada iki oturum yapılacak şekilde planlandı. Bu internet sayfası üzerinden; 18-65 yaş aralığında olan, sosyal anksiyete belirtileri yaşadığını düşünen ve temel düzeyde internet kullanabilen katılımcılara sosyal biliş becerilerinin geliştirilmesi için bir eğitim vereceğiz. Bu konuda destek almak isteyen katılımcılarımızı eğitimimize kayıt olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler