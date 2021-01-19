Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!

Patlama haberleriyle gündeme gelen Etna yanardağının nerede olduğu merak konusu oldu. Peki Etna yanardağı nerede, hangi ülkede bulunuyor? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi?

Etna yanardağı hangi ülkede bulunuyor? Haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hangi ülkede ve hangi şehirde yer alıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

ETNA YANARDAĞI HAKKINDA BİLGİLER

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı İtalya ülkesinde Sicilya adasında bulunur. Dünya üzerindeki haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

Yakından harita görüntüsü ise aşağıdaki gibidir.