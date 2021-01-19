Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!

19.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:45
Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!

Patlama haberleriyle gündeme gelen Etna yanardağının nerede olduğu merak konusu oldu. Peki Etna yanardağı nerede, hangi ülkede bulunuyor? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi?

Etna yanardağı hangi ülkede bulunuyor? Haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hangi ülkede ve hangi şehirde yer alıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

ETNA YANARDAĞI HAKKINDA BİLGİLER

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı İtalya ülkesinde Sicilya adasında bulunur. Dünya üzerindeki haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!

Yakından harita görüntüsü ise aşağıdaki gibidir.

Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etna yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna yanardağı haritadaki yeri neresi? Etna yanardağı hakkında bilgiler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:45:28. #1.14#
title