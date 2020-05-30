Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir? Protein içerikli gıdalarla beslenmeye dayalı bir diyet olan protein diyeti ile etkin kilo verimi sağlayabilirsiniz. Peki, protein diyeti nedir? İşte, protein diyeti listesi!

Karbonhidrat içerikli besinlerin yer almadığı programda bölgesel zayıflama sağlanıyor. Yağ kütlesinin erimesi şeklinde kilo verilen bu diyette tavuk, süt, et ve yumurta gibi besinler rahatlıkla tüketiliyor. Protein diyeti nedir? Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi!

PROTEİN DİYETİ HAKKINDA

Protein diyeti, protein ağırlıklı gıdalarla beslenerek aç kalmadan kilo vermeyi hedefler.

Protein diyeti yaparken egzersizlere dikkat etmeli günlük en az 40 dakikalık yürüyüşler yapmalısınız.

Protein diyetinde makarna, pilav, tatlı, kek, hamur işleri, kızartma ve yüksek şeker içeren kiraz, karpuz gibi besinler yasaktır.

Şok diyetler, ödem atarak zayıflama sağlar. Yanıltıcı şok diyetler yerine protein diyeti ile yağ yakarak bölgesel incelme sağlayabilirsiniz.

Protein diyetinde su tüketmeye önem vermeli, günde en az 2 litre su içmeye dikkat etmelisiniz.

Sporcular ve aktif yaşam biçimine sahi olanlar için ideal bir diyet biçimidir.

Protein içeren besinlerin glisemik endeksi düşük olduğu için sık sık acıkma hissi olmaz.

3 günlük protein diyeti ile sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

FAYDALARI

Protein diyeti kas kütlesini artırmayı sağlar.

Enerji verici besinlerden oluştuğu için yorgunluk hissi olmaz.

Yağ yakarak kilo verildiği için verilen kilo geri alınmaz.

Uzun süre tokluk hissedildiği için zorlayıcı bir diyet değildir.

ZARARLARI

Böbrek hastaları için tavsiye edilmez. Protein diyeti böbrek hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına neden olabilir.

Tüketilen besinlerin lif oranı düşük olduğu için bağırsak hareketlerine düzensizliğe neden olabilir.

Şeker tüketimi azalan protein diyetinde bu durum dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları olabilir.

3 GÜNLÜK PROTEİN DİYETİ LİSTESİ

1.GÜN

Kahvaltı: 3 adet sivri biber, yeşillikler ve şekersiz çay, 3 yumurtanın beyazı ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesiyle hazırlanmış omlet

Öğle: Yeşil salata, yağsız kıymadan hazırlanmış 4 tane köfte

Ara öğün: 10 tane çiğ badem, 1 kase yağsız yoğurt,

Akşam: Yeşil salata, 1 kase çorba

2.GÜN

Kahvaltı: Yeşil çay, lor peyniri, bol yeşillik, 1 tane haşlanmış yumurta

Ara öğün: 3 tane ceviz

Öğle: Yeşil salata, 120 gram ızgara balık

Akşam: Yeşil salata, 1 kase mercimek çorbası

3.GÜN

Kahvaltı: 3 tane yumurta, hazırlanmış omlet, yeşil biber, şekersiz çay, 1 yemek kaşığı lor peyniri, 2 demet maydanozla

Öğle: 1 bardak ayran

Ara öğün: Yeşil salata, ızgara tavuk göğsü

Akşam: 1 kivi, 1 ceviz, 1 kase yağsız yoğurtla 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı keten tohumu