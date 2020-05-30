Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Protein içerikli gıdalarla beslenmeye dayalı bir diyet olan protein diyeti ile etkin kilo verimi sağlayabilirsiniz. Peki, protein diyeti nedir? İşte, protein diyeti listesi!
Karbonhidrat içerikli besinlerin yer almadığı programda bölgesel zayıflama sağlanıyor. Yağ kütlesinin erimesi şeklinde kilo verilen bu diyette tavuk, süt, et ve yumurta gibi besinler rahatlıkla tüketiliyor. Protein diyeti nedir? Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi!
PROTEİN DİYETİ HAKKINDA
Protein diyeti, protein ağırlıklı gıdalarla beslenerek aç kalmadan kilo vermeyi hedefler.
Protein diyeti yaparken egzersizlere dikkat etmeli günlük en az 40 dakikalık yürüyüşler yapmalısınız.
Protein diyetinde makarna, pilav, tatlı, kek, hamur işleri, kızartma ve yüksek şeker içeren kiraz, karpuz gibi besinler yasaktır.
Şok diyetler, ödem atarak zayıflama sağlar. Yanıltıcı şok diyetler yerine protein diyeti ile yağ yakarak bölgesel incelme sağlayabilirsiniz.
Protein diyetinde su tüketmeye önem vermeli, günde en az 2 litre su içmeye dikkat etmelisiniz.
Sporcular ve aktif yaşam biçimine sahi olanlar için ideal bir diyet biçimidir.
Protein içeren besinlerin glisemik endeksi düşük olduğu için sık sık acıkma hissi olmaz.
3 günlük protein diyeti ile sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.
FAYDALARI
Protein diyeti kas kütlesini artırmayı sağlar.
Enerji verici besinlerden oluştuğu için yorgunluk hissi olmaz.
Yağ yakarak kilo verildiği için verilen kilo geri alınmaz.
Uzun süre tokluk hissedildiği için zorlayıcı bir diyet değildir.
ZARARLARI
Böbrek hastaları için tavsiye edilmez. Protein diyeti böbrek hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına neden olabilir.
Tüketilen besinlerin lif oranı düşük olduğu için bağırsak hareketlerine düzensizliğe neden olabilir.
Şeker tüketimi azalan protein diyetinde bu durum dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları olabilir.
3 GÜNLÜK PROTEİN DİYETİ LİSTESİ
1.GÜN
Kahvaltı: 3 adet sivri biber, yeşillikler ve şekersiz çay, 3 yumurtanın beyazı ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesiyle hazırlanmış omlet
Öğle: Yeşil salata, yağsız kıymadan hazırlanmış 4 tane köfte
Ara öğün: 10 tane çiğ badem, 1 kase yağsız yoğurt,
Akşam: Yeşil salata, 1 kase çorba
2.GÜN
Kahvaltı: Yeşil çay, lor peyniri, bol yeşillik, 1 tane haşlanmış yumurta
Ara öğün: 3 tane ceviz
Öğle: Yeşil salata, 120 gram ızgara balık
Akşam: Yeşil salata, 1 kase mercimek çorbası
3.GÜN
Kahvaltı: 3 tane yumurta, hazırlanmış omlet, yeşil biber, şekersiz çay, 1 yemek kaşığı lor peyniri, 2 demet maydanozla
Öğle: 1 bardak ayran
Ara öğün: Yeşil salata, ızgara tavuk göğsü
Akşam: 1 kivi, 1 ceviz, 1 kase yağsız yoğurtla 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı keten tohumu