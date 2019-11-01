Etiyopya, Nobel Barış Ödüllü Ali'ye karşı ayaklandı: En az 78 ölü

01.11.2019 10:06

Etiyopya'da halk, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye karşı ayaklandı. Çıkan olaylarda 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed Ali'ye karşı düzenlenen protesto gösterileri çatışmaya dönüştü. Ülkede geçtiğimiz hafta başlayan gösterilerde en az 78 kişinin hayatını kaybettiği, ulusal çapta devam eden protestolarda 409 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Geçtiğimiz hafta ülkenin başkenti Addis Ababa'da Başbakan Ali'ye karşı protesto gösterileriyle başlayan şiddet olayları hızla etnik çatışmalara dönüştü. Yerel aktivist Jawar Mohammed'in verdiği bilgiye göre çatışmalar Oromia bölgesinde yoğunlaştı. Mohammed, güvenlik güçlerinin kendisine evinde bir saldırı düzenlemeye çalıştığını iddia etti.



Başbakan Abiy Ahmed Ali, ülkenin Etiyopya'daki en büyük etnik grup olan Oromo kabilesini temsil eden ilk lideri. Ali, Etiyopya ile Eritre arasındaki 20 yıllık savaşın sona ermesindeki rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA