ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "TOBB nefes kredisi yeniden başladı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "TOBB nefes kredisi yeniden başladı"

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Nefes Kredisi'nin yeniden başladığını bildirdi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk:
27.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:34

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Nefes Kredisi'nin yeniden başladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Nefes Kredisi Projesi'ne destek verdiklerini belirtti.

TOBB tarafından Türkiye genelindeki her oda ve borsaya belirli bir miktarda kaynak tahsisi gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ancak borsa olarak daha fazla üyemizin krediye ulaşması için TOBB tarafından sağlanan kaynağa ilave olarak 1 milyon lira ek kaynak sağlama kararı aldık. Bu sayede üyelerimize toplamda 10 milyon lira ilave kredi limiti tahsis edilecek. İhtiyaç olması halinde borsamız tarafından sağlanan ek kaynağın artırılması da söz konusu olacaktır. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projenin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50- 100 bin lira arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'ne Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mauricio Isla Roberto Carlos Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu 112 Acil
Şu an buradasınız: ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: "TOBB nefes kredisi yeniden başladı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 16:59:09. #1.14#
title