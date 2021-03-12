Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17
Başarılı sunucu Serap Paköz'ün yüzündeki değişim hayranlarını şaşkına uğrattı. Kaşlarını kaldırtan ünlü sunucunun yeni hali Uzay Yolu filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetildi.
Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programın sunuculuğunu yapan Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olmaya devam ediyor.
OPERASYONLARLA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Geçirdiği operasyonlarla adeta yüzü uzayan Serap Paköz'ün elmacık kemikleri dolgunlaştı ve kaşları kalınlaşıp yukarı kalktı. Paköz'ün son halini bazı takipçileri 'gençleşip güzelleşmiş' yorumunu yaparken bazıları da 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri 'Mr. Spock'a benzetti.