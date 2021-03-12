Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programın sunuculuğunu yapan Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olmaya devam ediyor.

OPERASYONLARLA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Geçirdiği operasyonlarla adeta yüzü uzayan Serap Paköz'ün elmacık kemikleri dolgunlaştı ve kaşları kalınlaşıp yukarı kalktı. Paköz'ün son halini bazı takipçileri 'gençleşip güzelleşmiş' yorumunu yaparken bazıları da 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri 'Mr. Spock'a benzetti.

İşte Serap Paköz'ün yeni imajı: