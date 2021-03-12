Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
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Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi

12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17

Başarılı sunucu Serap Paköz'ün yüzündeki değişim hayranlarını şaşkına uğrattı. Kaşlarını kaldırtan ünlü sunucunun yeni hali Uzay Yolu filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetildi.

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programın sunuculuğunu yapan Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olmaya devam ediyor.

OPERASYONLARLA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Geçirdiği operasyonlarla adeta yüzü uzayan Serap Paköz'ün elmacık kemikleri dolgunlaştı ve kaşları kalınlaşıp yukarı kalktı. Paköz'ün son halini bazı takipçileri 'gençleşip güzelleşmiş' yorumunu yaparken bazıları da 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri 'Mr. Spock'a benzetti.

İşte Serap Paköz'ün yeni imajı:

Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi
Haber Yorumları (8)
KAPTAN LOGAR: Selam kızlar
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
İPEK: Güzel kadın ya ben beğeniyorum
Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
RÜKNETTİN DEDE: Merhaba İpek hanım
Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:42:25. #1.16#
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