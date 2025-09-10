Eşref Rüya bugün var mı?

İlk sezonun ardından merakla beklenen yeni bölümler için izleyicilerin aklında tek bir soru var: "Eşref Rüya yeni sezona ne zaman başlıyor?" Kulislerden sızan bilgiler, çekimlerin başlangıç tarihi ve yayın planı hakkında çeşitli ipuçları verse de, izleyiciler aynı zamanda bugün dizinin ekranda olup olmadığını da öğrenmek istiyor.

EŞREF RÜYA BUGÜN VAR MI?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin final bölümündeki gelişmelerden sonra yeni sezon tarihi netleşti. İkinci sezon, 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek. İlk fragman da izleyiciyle buluştu. Yani Eşref Rüya, bu hafta değil, gelecek hafta yayınlanacak.

OYUNCULAR VE HİKÂYEDE BEKLENENLER

İlk sezonda sergiledikleri performanslarla dikkat çeken başrol oyuncuları, ikinci sezonda da hikâyeyi taşımaya devam edecek. Karakterlerin yolculuğu, aşk, ihanet ve entrikalarla örülü bir şekilde sürerken izleyiciyi sürpriz gelişmeler bekliyor. Senaryo ekibinin ipuçlarına göre yeni sezonda çatışmaların daha yoğun, sürpriz girişlerin daha fazla ve gerilimin daha yüksek olacağı anlaşılıyor. Bu da ikinci sezonun ilkine göre çok daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

KANAL VE YAYIN SAATİ

Dizinin başladığı kanal, projeyi aynı yayın düzeniyle sürdürme kararı aldı. Gün ve saat değişmeyecek. Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

TAKVİM

• Çekimlerin Başlangıcı: Ağustos 2025 sonu

• Fragman Yayını: Eylül 2025'in ilk haftası (tahmini)

• Sezon Başlangıcı: 17 Eylül 2025 Çarşamba

• Yayın Saati: Çarşamba akşamları 20.00

ÇEKİMLERİN BAŞLANGICI

Yapım ekibi yaz tatilinin ardından tempolu bir hazırlık sürecine girdi. Oyuncular, senaristler ve teknik kadro Ağustos 2025'in son günlerinde yeniden sete adım attı. Bu tarih, aynı zamanda dizinin yayın takvimi için de belirleyici oldu.