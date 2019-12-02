Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim

02.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:01

Haberler.com/ Özel Haber

Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç, ahıra girip, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti.

FOTOĞRAFTAKİ ESRARENGİZ SİLÜET

Eve çıkıp fotoğrafı kontrol eden Morkoç, hayvanın arkasında, bir siluet olduğunu gördü. Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Morkoç'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf, tartışma konusu oldu. Fotoğraf, çok sayıda yorum aldı. Silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamadı.

Tartışma yaratan görüntüyle ilgili köylülerden biri Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız, çekilen görüntü sonrası köyde büyük bir korku ortamının oluştuğunu belirterek "Çocukluğumuzda büyüklerimizin bizlere anlattığı masalları dinleyerek büyüdük. Bu masallarda doğa üstü varlıklardan hep bahsedilirdi. Biz de bunun masal olduğuna ve gerçekle ilgisi olmadığına kanaat getirirdik. Ancak bu görüntü bizleri allak bullak etti. Özellikle gece saatlerinde kimse dışarı çıkamaz oldu. Görüntüyü çeken Cengiz arkadaşımızın eşi ve çocukları da çok korkuyor. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz" dedi.