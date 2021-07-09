Esrarengiz bir şekilde kaybolan iş adamının kaçırıldığı iddiası
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Esrarengiz bir şekilde kaybolan iş adamının kaçırıldığı iddiası

Esrarengiz bir şekilde kaybolan iş adamının kaçırıldığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, tekstil fabrikası bulunan iş adamı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Denizli'de, tekstil fabrikası bulunan iş adamı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kullandığı aracını terk edilmiş haldeyken bulan yakınları, iş adamının kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

Denizli'de tekstil fabrikası sahibi 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz, gece saatlerinde fason işi yaptırdığı Tavas ilçesine gittiği sırada telefonu kapandı. Aldırmazdan haber alamayan eşi Fatma Aldırmaz, üretim yapılan yeri aradığında iş adamının oraya gitmediğini öğrendi. Endişeye kapılan eş, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Gece 01.20 saatlerinde Aldırmaz'a ait aracın Denizli'ye döndüğü tespit edildi. Ardından iş adamının aracı Honaz ilçesine bağlı Gürlek tarında terk edilmiş halde bulundu. Yakınlarının hayatından endişe ettiği ve kaçırılmış olabileceğini düşündüğü Aldırmaz'ı, ekipler her yerde arıyor.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Ömer Aldırmaz'ın eşi Fatma Aldırmaz, eşinin dün geceden bu yana kayıp olduğunu ve her yerde aradıklarını belirterek, "Eşim beni arayarak Tavas'a iş için gittiğini söyledi. Tavas'ta fason işi yapıyordu. Gece 24.34 gibi telefonu kapandı. Ardından kendisine ulaşamadık. Fason üretim yaptırdığı kişiyi aradık ve kendisi eşimin hiç yanına uğramadığını söyledi. Kamera görüntülerinde akşam 21.15 gibi Tavas'a girdiği görülüyor. Gece 01.20 gibi de aracı ile Tavas'tan Denizli'ye dönüyor. Ancak, aracın içinde eşim mi? yoksa başka birimi var belli değil. Telefonu kapandıktan sonar emniyette haber verdik. Her yerde aradık, ancak ulaşamadık. Aracı daha sonra Gürlek tarafında terk edilmiş gibi bulundu. Hayatından endişe ediyoruz ve biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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