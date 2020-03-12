Esrar, eroin ve kokain arasındaki farklar neler? Uyuşturucu maddeler arasında sayılan esrarın kullanımı son dönemde bazı ülkelerde serbest bırakıldı. Bu maddelerden en çok bilinenleri eroin, esrar ve kokain. Peki halk arasında değişik isimlerle adlandırılan ve çoğu zaman birbiriyle karıştırılan bu uyuşturucular arasındaki farklar neler?

Uyuşturucu maddeler arasında yer alan esrarın kullanımı bazı ülkelerde serbest bırakıldı. Son olarak Tayland, Asya'da tabu olarak kabul edilen bu maddenin tıbbi amaçlı kullanımını yasal hale getirdi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin bu konuda mücadele planları hazırladığı uyuşturucu maddelerden en çok bilinenleri eroin, esrar ve kokain. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com