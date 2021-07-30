Esra Yıldız kimdir? Esra Yıldız kaç yaşında, nereli? Esra Yıldız biyografisi!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kalan Esra Yıldız hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Esra Yıldız kimdir? Esra Yıldız kaç yaşında, nereli? Esra Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?
4 Temmuz 1997 tarihinde doğan milli boksördür. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kalan Esra Yıldız hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Esra Yıldız kimdir? Esra Yıldız kaç yaşında, nereli? Esra Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ESRA YILDIZ KİMDİR?
Esra Yıldız, milli boksördür. 4 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur.
EĞİTİMİ VE SPOR HAYATI
2019 yılında Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun olmuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecektir. Kariyerinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazanılmış çok sayıda madalya bulunmaktadır.
BAŞARILARI
• 2012 Polonya Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, "bronz madalya"
• 2013 Bulgaristan Yıldız Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, "gümüş madalya"
• 2014 Bulgaristan Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, "gümüş madalya"
• 2015 Macaristan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, "gümüş madalya"
• 2016 Bulgaristan Avrupa Boks Şampiyonası, "bronz madalya"