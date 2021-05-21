Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Esra hakkında MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli ve MasterChef Esra kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Esra hakkında MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli ve MasterChef Esra kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.