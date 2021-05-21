Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Esra hakkında MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli ve MasterChef Esra kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.