Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya boşandı
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Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya boşandı

Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya boşandı
Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN - Haberler | Güncel

CEMİYET hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

CEMİYET hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti anne de kaldı. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde ise bulunmadı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yaşamının büyük kısmını Londra'da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen Güvenkaya çifti geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN

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Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi
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