Esra Erol'un programında evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen şahsın hikayesi...
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Esra Erol'un programında evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen şahsın hikayesi...

Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını tuzağına düşürdüğü iddia edilen Z.G'nin servetine servet kattığı belirtilirken, Z.G'nin kendisini kadınlara NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı açıklandı.

Esra Erol'un programında evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen şahsın hikayesi...
18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:59

Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını tuzağına düşürdüğü iddia edilen Z.G'nin servetine servet kattığı belirtilirken, Z.G'nin kendisini kadınlara NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı açıklandı.

Esra Erol'da programında izleyenleri şoke eden bir olay anlatıldı. İddiaya göre, F. Ç. (69) internette bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Z. G.(55) tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı. Stüdyoda bulunan F. Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. F. Ç., bir evlilik sitesi aracılığıyla tanıştığı Z.G'nin kendisini makine mühendisi ve NATO subayı olarak tanıttığını söyledi. Z.G'nin foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.

Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.'nin birçok kadını bu şekilde dolandırdığı canlı yayında açıklandı.

2 milyondan fazla kaybı olan F. Ç'nin 2 evini satıp, sonra da sırra kadem basan Z.G. canlı yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddetti.

Öte yandan Z.G. tarafından dolandıran eski eşler Esra Erol'da programına bağlanarak F.Ç'ye destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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