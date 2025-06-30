Esra Erol nerede, tatilde mi?

Esra Erol nerede, tatilde mi?
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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programını ekranda göremeyenler Esra Erol nerede, tatilde mi, sorularının yanıtlarını araştırdı. Peki, Esra Erol nerede, tatilde mi?

Programın sıkı takipçileri Esra Erol yayın tarihi hakkında araştırmalara devam ederken, programı ve Esra Erol'u araştırdı. Peki, Esra Erol nerede, tatilde mi?

ESRA EROL'DA BİTTİ Mİ?

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Esra Erol'da programı yayınlanmadı. Program sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi. Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

ESRA EROL NEREDE, TATİLDE Mİ?

Esra Erol, program yaz tatili arasına girdiği için ekranda olmayacak. Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor. Esra Erol yeni sezonla birlikte yeniden ekranlarda olacak.

Esra Erol'da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni sezonda görüşmek üzere herkese iyi tatiller" denildi.

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK.

Esra Erol'da programı 27 Haziran 2025'te sezon finali yaptı. Geçmiş yıllardaki yayın takvimine bakıldığında, programın her yıl haziran sonu veya temmuz başında sezon finali yaparak yaz tatiline girdiği biliniyor.Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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