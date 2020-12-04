Esra Erol Emine, babası Memduh ile barıştı mı? 4 Aralık Esra Erol izle!

Türk televizyonlarının sevilen programlarından olan Esra Erol'da dikkat çeken başlıklardan biri son olarak Emine ve babası hakkında oldu. 3 Aralık tarihinde karşı karşıya gelen Emine babası Memduh ile barıştı mı?

Emine Hanım, annesinin doğumda öldüğünü 40 günlükken babası Memduh Balkan'ın terk ettiğini söyledi. Emine Hanım babası var iken yok olmasının doğru olmadığını babasının kendisini ret ettiğini açıkladı. Emine Hanım babalık görevlerini yerine getirmeyen babasına tazminat davası açtığını ekledi. Babasının da çok küçük yaşta annesini kaybeden bir birey olduğunu annesinin doğum masasından uyanamadığını kendisine anneannesinin ve teyzelerinin sahip çıktığını belirtti.

EMİNE BABASI MEMDUH İLE BARIŞTI MI?

Emine Hanım, annesinin doğumda öldüğünü 40 günlükken babası Memduh Balkan'ın terk ettiğini söyledi. Emine Hanım babası var iken yok olmasının doğru olmadığını babasının kendisini ret ettiğini açıkladı.

Emine Hanım babalık görevlerini yerine getirmeyen babasına tazminat davası açtığını ekledi. Babasının da çok küçük yaşta annesini kaybeden bir birey olduğunu annesinin doğum masasından uyanamadığını kendisine anneannesinin ve teyzelerinin sahip çıktığını belirtti.

Baba kız 35 yıl sonra karşılaştı. Barışıp barışmadıkları ise 4 Aralık itibariyle ekranlarda belli oluyor.