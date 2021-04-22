Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil

Esra Erol'da eşini terk eden ve Adem isimli bir kişiyle yaşayan Ayşe hanımla ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı. Eşinin evi terk etmesi sonrası Esra Erol'a çıkan ve 3 yaşındaki çocukları için DNA testi isteyen Muzaffer bey gelen sonuçla adeta yıkıldı. Testin sonucu açıklayan Esra Erol'un gördükleri karşısındaki şaşkınlığı canlı yayına yansıdı. Stüdyoya bir bomba gibi düşen testte Ayşe hanımın çocuğunun Muzaffer'den olmadığı ortaya çıktı.

Ayşe Hanım kocası Muzaffer'i bırakıp Adem adlı bir kişiyle yaşamaya başladı. 3 yaşında bir de çocuğu olan Ayşe Hanım, Adem ile birlikte yaşamını sürdürürken eşi Muzaffer bey Ayşe Hanım'ın izini kaybettiğini ve bulunmasını istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

ESRA EROL'UN DESTEĞİYLE EVİNİ TERK EDEN KADIN BULUNDU

Esra Erol'un desteği ile canlı yayına gelen Ayşe Hanım, bugün inanılmaz açıklamalarda bulundu. Ayşe Hanım, eşinin kendisine kötü davrandığını ve onu dövdüğünü söylerken Muzaffer bey ise bu iddiaları reddetti.

BABALIK TESTİ SONUCU STÜDYOYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

3 yaşındaki çocuğun da DNA testini isteyen Muzaffer bey bugün açıklanan sonuçla adeta yıkıldı. Esra Erol ulaştırılan babalık testinin sonucunu açıklarken zor anlar yaşadı. Erol, Muzaffer beyin 3 yaşındaki çocuğun babası olmadığını açıkladı. Stüdyoda büyük yıkıma neden olan DNA testi sonucu sonrasında Ayşe Hanım, çocuğunun olması için iğne olduğunu iddia etti.

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

O anda Muzaffer bey de "Sana yazıklar olsun. Bana bunu nasıl yapabildin?" diye yakındı. Çift birbirlerini suçladı. Ancak Muzaffer bey, 3 yaşındaki çocuğun biyolojik babası olmamasına rağmen yanında büyümesini istediğini belirtti. Ayrıca Muzaffer bey, velayet davası ile birlikte 150 bin liralık tazminat davası açacağını da söyledi.