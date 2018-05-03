Esra Bilgiç Töre Diriliş Ertuğrul'dan Hikaye Yüzünden Ayrılmış
Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun rolünü oynayan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından diziden ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik" dedi.
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Bilgiç, dün akşam ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"HİKAYE DEĞİŞİYOR"
"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay'a teşekkür ederim."
TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ
"Ve tabi ki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan ,Ezgi'm, Ayberk Abim, Burçin, Yaman'ım, Nurettin Abi, Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan, Batuhan, Gökhan. Yönetmenlerim Ahmet ve Fethi, görüntü yönetmenim Ömer Abi. Çalışkan dostum Begüm'üm, temiz kalplim Büşra'm, Hazal, Aydın, Halil, Ömer...
Canım sanat ekibim Levent ,Ecem, Tekin. Makyaj ekibim Buse'm Feride'm ve Sevtap Abla. Kostüm Nildağ, Elif, Nazlıcan, Seda. Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih. Canım Reji Gülen'im ve Tolga beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin. Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz'üm, Savcı'm ve Osman'ım size emanet."
GÖKHAN TÖRE'DEN AÇIKLAMA
Oyuncunun Ekim 2017'de evlendiği futbolcu eşi Gökhan Töre, Instagram hesabından eşinin diziye veda etme gerekçesini açıkladı. Töre, Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle diziden ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim" dedi.
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böyle tarih anlatılmaz osman bey annesi ve babasıyla yaşamış neden yalan yanlış şeyler yapılıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hikayesi değişsede osman bey zamanında da annesi ve babası olarak oynamalari gerekirdi.biz bu diziyi tarihle aynı diye benimsedik.dun akşamki bölüm yakışmadı.biz tarihle birebir gitmesini isterdik.halime sultanın ölmesi hiç olmadi.ayrica diziye bir ertuğrul kadar yakismistiCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bu filmin sevilmesinin en büyük sebebi tarihte ne olmuşsa onu uygulamasıdır,fakat bu tür değişiklikler doğru değil, bu sadece filme darbe vurmadı, tarihede darbe vurdu.yazıkCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Tarihte bukadar erken ölmüyor halime sultan bunlar ölüleri diriltip yaşaması gerekeni öldürdü çok saçma Noyan öluyduCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Bence cok iyi bir dizi ama oynamasi gerektiCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır