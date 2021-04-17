Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu
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Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarının aksiyon dolu yapımı Ramo'nun başrol oyuncusu Esra Bilgiç, dizi final yapar yapmaz yeni projesiyle gündeme geldi. Bilgiç'in Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alacağı, yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile partner olacağı öğrenildi.

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı Ramo'nun, final kararı almasının ardından dizinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'ten yeni proje haberi de jet hızında geldi.

UĞUR GÜNEŞ İLE PARTNER OLACAK

Ramo'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun, Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi ile anlaştığı öğrenildi. FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Esra Bilgiç'e, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş eşlik edecek.

Damla Çelikli
Haberler.com
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