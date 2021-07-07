Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli?
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Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli?

Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli?
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Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu Esra Balamir, bu zamana kadar 5 albüm çıkardı. Peki, Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir evli mi? Esra Balamir instagram!

Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir evli mi? Esra Balamir instagram!

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir 7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu titrleri tanınmaktadır. Birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı. 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi.

Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Esra Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemektedir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

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