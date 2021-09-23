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Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu!

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Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu!

Espor dünyasının sevilen isimleri, Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül, BBL Esports bünyesine dahil oldu!

Bbl Esports gündemimizden düşmüyor, Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu. Sosyal medyadan yeni transferlerini duyuran BBL Esports, Özgür "Root" Alagül'ün General Manager ve Berke "Vlad" Kantürk VALORANT Head Coach olarak takımda görev alacaklarını da duyurmuş oldu!

Eray "Gais" Sarıkaya'nın takımdan ayrılışını duyurmasının ardından dün resmi olarak yeni VALORANT koçunu tanıtan BBL Esports, bugün VALORANT kadrosunun eksiklerini de tamamen kapattı. FPS ve VALORANT dünyasında önemli yerlere gelmiş Vlad ve Root artık BBL Esports için görev alacak.

Çoğu espor takipçisi maçları kimin sunacağını da merak eder oldu. Özgür "Root" Alagül sosyal medyadan bu sorulara "Daha dün konuşmadık mı Feri… abi şaka tamam ?? çok sağol, halledilir o ya" cevabını verdi.

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Haber: Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu! - Haberler
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