Espiye Kaymakamı Tengir, Kore gazisini ziyaret etti
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Espiye Kaymakamı Tengir, Kore gazisini ziyaret etti

Espiye Kaymakamı Tengir, Kore gazisini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 98 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Arslan'ı ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 98 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Arslan'ı ziyaret etti.

Tengir, Karaovacık Yaylası'ndaki evinde ziyaret ettiği Arslan ile bir süre sohbet etti.

Arslan'ın istek ve taleplerini dinleyen Tengir, kendisine sağlıklı uzun ömür temennisinde de bulundu.

Kaymakam Tengir, daha sonra 1988'de Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Ferhat Çapur'un annesi Hanife Çapur'u da ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Tengir, Kore gazisini ziyaret etti
Espiye Kaymakamı Tengir, Kore gazisini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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