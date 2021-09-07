Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu
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Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu

Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye'de köylerde yeterli alanı olmayan fındık üreticileri, ürünlerini halk pazarının kurulduğu alanda kurutuyor.

Espiye'de köylerde yeterli alanı olmayan fındık üreticileri, ürünlerini halk pazarının kurulduğu alanda kurutuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, yeterli harmanı olmadığı için fındığını kurutamayan üreticilerin halk pazarı kurulan yeri kullandığını söyledi.

Halk pazarının kurulduğu pazartesi günü hariç diğer günlerde pazar yerinin harman olarak kullanımına izin verildiğini aktaran Karadere, "Üreticilerimize çevreyi kirletmeden fındıklarını kurutmalarına izin veriyoruz. Amacımız halkımıza her türlü konuda yardımcı olmaktır." dedi.

Fındık üreticisi İsmet Yıldırım ise zeminin beton olmasından dolayı fındık harmanı için oldukça ideal durumdaki pazar yerini tercih ettiklerini kaydederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da son günlerde havaların yağışlı geçmesi ve köyde kendimize ait yeterli fındık harmanı olmadığı için pazar yerini fındık kurutma alanı olarak tercih ettik." diye konuştu.

Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu
Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu
Espiye'de halk pazarı fındık harmanı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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