Espiye'de altyapı çalışmaları sürüyor

Espiye Belediyesi yol betonlama ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Espiye Belediyesi yol betonlama ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İlçede bir çok mahallenin farklı mevkilerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Karadere, nerede sorun varsa çözüleceğini, asfaltsız ve betonsuz yol kalmayacağını vurguladı.

Karadere, daha rahat, daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalara büyük bir hızla devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belirlemiş olduğumuz plan dahilinde ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında gece gündüz durmaksızın çalışıyorlar. Adabük ve Çam mahallelerimizde nüfusun giderek arttığı alanlarda yeni yollar oluşturuyor ve hızlı bir şekilde düzenleyerek halkımızın hizmetine açıyoruz. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık