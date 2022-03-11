Espiye'de 800 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

Espiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 800 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Espiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koordinesinde, bir firma tarafından gönderilen giysiler okullarda öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Taner Tengir, firmanın yardım komisyonu tarafından gönderilen mont, pantolon, kazak, gömlek, çorap ürünlerinin bulunduğu yardım paketinin ilçedeki 800 öğrenciye dağıtıldığını belirterek, firmanın öğrencilere yaptığı yardımlardan dolayı emeği geçen yetkililere teşekkür etti.