Espiye'de 800 öğrenciye giysi yardımı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Espiye'de 800 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

AA - Fikret Bıyık - Güncel
 - Güncelleme:
Espiye'de 800 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

Espiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 800 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Espiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 800 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Espiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koordinesinde, bir firma tarafından gönderilen giysiler okullarda öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Taner Tengir, firmanın yardım komisyonu tarafından gönderilen mont, pantolon, kazak, gömlek, çorap ürünlerinin bulunduğu yardım paketinin ilçedeki 800 öğrenciye dağıtıldığını belirterek, firmanın öğrencilere yaptığı yardımlardan dolayı emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title