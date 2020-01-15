Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " eşortman". Peki, eşofman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı yazılır?
Eşortman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Eşortman nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre eşofman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
EŞORTMAN NASIL YAZILIR? EŞORTMAN MI, EŞOFMAN MI?
Eşortman nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "eşofman" şeklindedir. TDK'ya göre eşortman kelimesi eşofman olarak yazılır.
Eşortman: Yanlış
Eşofman: Doğru
EŞOFMAN İLE ÖRNEK CÜMLE
Erkek eşofman ve sevdiğin markaların yeni sezon ürünleri ve kampanyaları başladı.