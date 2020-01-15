: Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Eşortman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Eşortman nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre eşofman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EŞORTMAN NASIL YAZILIR? EŞORTMAN MI, EŞOFMAN MI?

Eşortman nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "eşofman" şeklindedir. TDK'ya göre eşortman kelimesi eşofman olarak yazılır.

Eşortman: Yanlış

Eşofman: Doğru

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