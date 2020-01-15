Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?
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Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " eşortman". Peki, eşofman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı yazılır?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?

Eşortman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Eşortman nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre eşofman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EŞORTMAN NASIL YAZILIR? EŞORTMAN MI, EŞOFMAN MI?

Eşortman nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "eşofman" şeklindedir. TDK'ya göre eşortman kelimesi eşofman olarak yazılır.

Eşortman: Yanlış

Eşofman: Doğru

EŞOFMAN İLE ÖRNEK CÜMLE

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Haber Videosu

: Eşortman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşortman mı, eşofman mı?
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