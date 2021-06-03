ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse'ye yeni görev
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ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse'ye yeni görev

ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse'ye yeni görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Köse, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) bağlı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu üyeliği görevine seçildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Köse, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) bağlı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu üyeliği görevine seçildi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Köse, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) bağlı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu üyeliğine bir yıl süre ile seçildi.

TÜBİTAK bünyesinde yer alan ARDEB, araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini sağlayan birimdir. ARDEB aralarında Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu'nun da bulunduğu bilimsel araştırma grupları ile talepte bulunan üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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