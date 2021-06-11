ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ödül
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ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ödül

ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi, dünya hippoterapi federasyonlarının şemsiye kuruluşu tarafından düzenlenen Uluslararası HETI 2021 Seul Kongresinde ödül almaya layık görüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi, dünya hippoterapi federasyonlarının şemsiye kuruluşu tarafından düzenlenen Uluslararası HETI 2021 Seul Kongresinde ödül almaya layık görüldü.

ESOGÜ geçen yıl Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy' isimli proje faaliyetleri kapsamında başvurduğu; dünya hippoterapi federasyonlarının şemsiye kuruluşu tarafından düzenlenen Uluslararası HETI 2021 Seul Kongresinde ödül almaya layık görüldü.

'Special Poster Awards' kategorisindeki ödül programı çevrim içi ortamda Seul'de düzenlenen törende gerçekleşti. Hippoterapi Türkiye projesi ile ESOGÜ Meşelik Kampüsü yerleşkesinde oluşturulan hippoterapi uygulama kliniğinde ESOGÜ Tıp Fakültesi ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde akademik araştırma ve klinik terapiler gerçekleştirilerek hippoterapi ağı oluşturulmakta, hippoterapi uygulayıcıları için eğitim materyalleri ve eğitim programları düzenlenmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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