İSTANBUL (İHA) - Esnaftan yolda kalan sürücülere çay ikramı

İSTANBUL - Habibler Arnavutköy yolunda restoran işleten esnaf, yolda kalan vatandaşlara çay ikramında bulundu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı. Habibler-Arnavutköy yolunda yolda kalan sürücülerin yardımına esnaf koştu. Bölgede restoran işleten bir esnaf, sürücülere termosla çay ikramında bulundu. Yolda kalan sürücüler ise çay ikramını memnuniyetle karşıladı.

Sürücülere ikramda bulunan esnaf "Tüm esnaflarımızı zor günde İstanbullu vatandaşlarımızın yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.